H Selena Gomez και η JLo ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια συναυλία για τα εμβόλια κατά της Covid-19

Η Selena Gomez και η Jennifer Lopez είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή για να πείσουν τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο κατά της Covid-19.

Η συναυλία «Vax Live: The Concert to Reunite the World» που θα πραγματοποιηθεί στο SoFi στάδιο και θα προβληθεί στα κανάλια ABC, CBS, Fox και παγκοσμίως στο YouTube είναι μέρος μιας παγκόσμιας προσπάθειας να προωθηθεί μια εμπιστοσύνη στα εμβόλια κατά του Covid και να πείσουν τους ανθρώπους να εμβολιαστούν.

