H Slick Woods αποκάλυψε ότι πάσχει από επιθετικό καρκίνο

Η Slick Woods, η οποία είναι ένα από τα top models του brand Fenty της Rihanna αποκάλυψε μέσα από το Instagram ότι πάσχει από καρκίνο.

Συγκεκριμένα η διάσημη καλλονή, η οποία είχε περπατήσει όντας 9 μηνών έγκυος με εσώρουχα στο iconic show της Rihanna Savage x Fenty υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες για το μελάνωμα τρίτου σταδίου.

Η Slick Woods δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram στην οποία χορεύει μαζί με τους φίλους της και έγραψε: «How I feel about chemotherapy, shout out to everyone that gotta go through it #atleastimalreadybald»

Δηλαδή: «‘Έτσι αισθάνομαι για τη χημειοθεραπεία, πείτε σε όλους ότι πρέπει να το ξεπεράσω, ενώ αστειεύτηκε με το hashtag #τουλάχιστονείμαιήδηφαλακρή»

