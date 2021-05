Οι 5 υποψήφιες που διεκδικούν τη θέση της Βίκυς Καγιά στο GNTM

Η Βίκυ Καγιά μέχρι πρότινος αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του «Greece’s Next Top Model». Ωστόσο, το βράδυ της Πέμπτης 15/4, το Star εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία αναφερόταν ότι η γνωστή παρουσιάστρια θα συνεχίσει για 6η σεζόν να παρουσιάζει το «Shopping Star», ενώ θα είναι και η οικοδέσποινα του ανανεωμένου «Dancing With The Stars».

