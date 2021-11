Η Adele άνοιξε την καρδιά της στην Oprah: Πώς γνώρισε τον νέο της σύντροφο Rich Paul;

Η Adele χάρισε στο κοινό μια μοναδική βραδιά «One Night Only» ερμηνεύοντας στο Griffith Observatory του Los Angeles, τα νέα της τραγούδια από το άλμπουμ «30» αλλά και παλαιότερες επιτυχίες, όπως τα: Hello, Easy On Me, Skyfall, I Drink Wine, Someone Like You, When We Were Young, Make You Feel My Love, Hold On.

