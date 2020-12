Η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του Just the 2 of us

Η Τίνα Μεσσαροπούλου το πρωί της Δευτέρας στο «Happy Day» αποκάλυψε ότι ο Νίκος Κοκλώνης για το φινάλε του Just the 2 of us ετοιμάζει μια συνάντηση που περιμέναμε πολλά χρόνια, καθώς η Άννα Βίσση θα βρεθεί στη σκηνή του show!

Έτσι για πρώτη φορά η καταξιωμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια θα συναντήσει τη Δέσποινα Βανδή με την οποία φημολογείται ότι είναι σε κόντρα εδώ και δεκαετίες.

