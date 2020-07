H Έρρικα Πρεζεράκου, η οποία αποχώρησε από το Just the 2of Us στον ημιτελικό μίλησε σε εφημερίδα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή και πιο συγκεκριμένα στη σχέση της με τον οικονομολόγο, Τίτο Καταλαγαριανάκη.

Περισσότερα στο govastileto.gr