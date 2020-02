Η αποκάλυψη του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για τη νέα του ταινία

Καλεσμένος στη νέα εκπομπή της Αθηναϊδας Νέγκα στο Mega ήταν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα του ταινία που δεν θα είναι ελληνική παραγωγή αλλά θα γυριστεί στη χώρα μας με ξένο πρωταγωνιστή και τίτλο «Thank you for the music».

O Χριστόφορος Παπακαλιάτης, μάλιστα ξεκαθάρισε πως δεν θα είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής, αφού ο συγκεκριμένος ρόλος θέλει έναν μετανάστη να εγκαθίσταται στην Αθήνα και να εργάζεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

