Οι Backstreet Boys επανενώθηκαν διαδικτυακά και ερμήνευσαν το «I Want It That Way»

Οι Backstreet Boys επανασυνδέθηκαν «εικονικά» και ερμήνευσαν την επιτυχία τους «I Want It That Way» του 1999 από τα σπίτια τους σε διάφορα μέρη των ΗΠΑ.

Η εμφάνιση του αμερικανικού συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του The iHeart Living Room Concert for America, που παρουσιάστηκε από το Fox και το iHeart.

Τα μέλη του συγκροτήματος ηχογράφησαν ξεχωριστά τα αποσπάσματά τους, τα οποία ενώθηκαν σε μία εντυπωσιακή ερμηνεία.

Οι Α.Τζ. ΜακΛέιν, Χάουι Ντούροου, Νικ Κάρτερ, Κέβιν Ρίτσαρντσον και Μπράιαν Λίτρελ τραγούδησαν για τους θεατές την επιτυχία τους και σκόρπισαν νοσταλγία για τη δεκαετία του 1990.

Στο βίντεο εμφανίστηκαν τα παιδιά του Ρίτσαρντσον, που τον βοήθησαν στα ντραμς και την κιθάρα. Επίσης ο Κάρτερ τραγουδούσε δίπλα στην πισίνα, καθώς ο γιος του έκανε μία σύντομη εμφάνιση.

Το σόου μίας ώρας με οικοδεσπότη τον Έλτον Τζον περιελάμβανε ερμηνείες από διάφορους καλλιτέχνες, όπως τους Καμίλα Καμπέγιο και Σον Μέντες, Μαράια Κάρεϊ, Ντέιβ Γκρολ, Σαμ Σμιθ, Αλίσια Κιζ κ.ά., με στόχο τη συγκέντρωση δωρεών για τις οργανώσεις Feeding America και The First Responders Children's Foundation, που βοηθούν οικογένειες που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού.