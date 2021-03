Καλεσμένη στην εκπομπή «The Late Late Show», ήταν η Chrissy Teigen η οποία στο πλαίσιο του «Spill Your Guts or Fill Your Guts», ρωτήθηκε για το πιο περίεργο μέρος που είχε κάνει ποτέ σεξ με τον σύζυγό της, John Legend.

Περισσότερα στο govastileto.gr