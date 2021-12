Η έκπληξη της Super Κικής στον Γιώργο Βελισσάρη για τα γενέθλιά του!

Ευχάριστες και άκρως συγκινητικές εκπλήξεις, περίμεναν τον Γιώργο Βελισσάρη, το βράδυ της Παρασκευής, στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όπου εμφανίζεται με μεγάλη επιτυχία, με τη Χαρά Βέρρα, τον Πέτρο Ίμβριο και τη Σοφία Δανέζη.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο δημοφιλής τραγουδιστής, αιφνιδιάστηκε από τη Χαρά Βέρρα, και τους συνεργάτες του, που του έκαναν έκπληξη on stage, με μία τούρτα, για να σβήσει τα κεράκια και να του τραγουδήσουν, το happy birthday.

Από αυτή την τόσο σημαντική στιγμή της ζωής του, δεν θα μπορούσε να λείπει, η Super Κική, αλλά και πολλοί συμπαίκτες του, από το Just the 2 of Us, που βρέθηκαν πρώτο τραπέζι στο Vegas Live Stage, για να του ευχηθούν, να τραγουδήσουν μαζί του, και να γλεντήσουν, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Από το πλευρό του Γιώργου Βελισσάρη, δεν θα μπορούσε να λείπει, και ο γιος του Κωνσταντίνος, που προκάλεσε συγκίνηση στον μπαμπά του, όταν ανέβηκε στην σκηνή, να του ευχηθεί και δημόσια, σε ένα κατάμεστο κόσμου μαγαζί, και του ζήτησε να του αφιερώσει ένα τραγούδι.

Ο Κωνσταντίνος Βελισσάρης, κατάφερε με την ερμηνεία του, να κερδίσει το χειροκρότημα όλων, για την εκπληκτική φωνή του, δείχνοντας πώς, έχει κληρονομήσει, το μουσικό dna, της οικογένειας.