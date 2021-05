Η εξομολόγηση της Glenn Close για το ψυχολογικό τραύμα που απέκτησε στην παιδική της ηλικία

Η Glenn Close μίλησε στη σειρά της Apple TV+ The Me You Can't See και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην παιδική της ηλικία και τα ψυχολογικά τραύματα που βίωσε μεγαλώνοντας σε μία θρησκευτική αίρεση.

Η βετεράνος αποκάλυψε ότι ο πατέρας της, Dr. William Taliaferro Close, προσχώρησε στο συντηρητικό θρησκευτικό group, Moral Re-Armament, το 1954 όταν εκείνη ήταν 7 ετών.

Η γνωστή ηθοποιός είπε ότι ο πατέρας της ενεπλάκη τόσο πολύ με την αίρεση αυτή, που μετακόμισε μαζί με όλη την οικογένειά του στα κεντρικά της αίρεσης στην Ελβετία, όπου και παρέμειναν για 15 χρόνια προτού εκείνη επιστρέψει στις Η.Π.Α για να πάει κολέγιο στη Βιρτζίνια στα 22 της.

