Η εξομολόγηση του Brad Pitt: «Έκοψα το ποτό χάρη στον Bradley Cooper»

Ο Brad Pitt πριν από λίγες ημέρες έλαβε το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού για τη συμμετοχή στην ταινία «Once Upon A Time in Hollywood» κατά τη διάρκεια του National Board of Review στη Νέα Υόρκη.

Ο ηθοποιός την ώρα που ανέβηκε στη σκηνή του θέλησε να ευχαριστήσει τον Bradley Cooper – που του έδωσε και το βραβείο – για τη βοήθεια στην αποτοξίνωσή του από το αλκοόλ.

