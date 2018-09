Η Ελένη Καρποντίνη αποκαλύπτει γιατί τελευταία στιγμή δεν βρέθηκε στην εκπομπή της Σάσας Σταμάτη

«Ο Φώτης και η Μαρία με έβγαλαν στο γυαλί. Ύστερα βρέθηκα στον Πρωινό Καφέ με την Ελεονώρα Μελέτη, για ένα μικρό διάστημα στην εκπομπή ΦΜ Live στο Star και στη συνέχεια παρουσίασα το Wipe Out στον ΑΝΤ1, αλλά και το backstage του πρώτου Dancing With the Stars. Ό,τι κι αν έκανα στην τηλεόραση, το χάρηκα πολύ. Αν σου αρέσει η δουλειά σου, όλα μπορείς να τα κάνεις. Θεωρώ πως ό,τι έχει σχέση με την ψυχαγωγία έχω τη δυνατότητα να το κάνω».





H παρθενική της φορά μπροστά από τις κάμερες ήταν στην εκπομπή I Love TV στο Mega.