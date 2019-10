Η ενδυματολόγος της βασίλισσας Ελισάβετ βγάζει βιβλίο 

Οι άνθρωποι που γνωρίζουν πώς είναι πραγματικά η ζωή στο εσωτερικό του παλατιού του Μπάκιγχαμ μετριούνται στα δάχτυλα… των μελών της βασιλικής οικογένειας και των εργαζομένων στο παλάτι, αλλά μία μικρή κλειδαρότρυπα για τους κοινούς θνητούς ανοίγει ένα νέο βιβλίο με τίτλο «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe» («Η άλλη πλευρά του νομίσματος: Η Βασίλισσα, η Ενδυματολόγος και η Γκαρνταρόμπα»).



Η βασίλισσα Ελισάβετ έχει δώσει την προσωπική άδειά της στην επί 25 χρόνια -επιμελήτρια γκαρνταρόμπας, εσωτερική σχεδιάστρια και έμπιστή της- Άντζελα Κέλι, να γράψει ένα βιβλίο για τη βασιλική μόδα, αλλά και για την εμπειρία της συνεργασίας τους και τον δεσμό φιλίας τους.



Σύμφωνα με τον οίκο Harper Collins που θα δημοσιεύσει το βιβλίο τον επόμενο μήνα, είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενη στη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου έλαβε τέτοια άδεια.

«Το βιβλίο τεκμηριώνει τη μοναδική σχέση συνεργασίας μεταξύ της Αυτού Μεγαλειότητας και της γυναίκας που ήταν προσωπική βοηθός της για περισσότερο από δύο δεκαετίες: την Άντζελα Κέλι», αναφέρει η Σαμάνθα Κόεν, πρώην βοηθός γραμματέα της βασίλισσας, και συμπληρώνει:

«Δίνει μια σπάνια εικόνα των απαιτήσεων του έργου υποστήριξης της βασίλισσας και προσφέρει στοιχεία για μια επιτυχημένη εργασιακή σχέση που χαρακτηρίζεται από χιούμορ, δημιουργικότητα, σκληρή δουλειά και αμοιβαία δέσμευση στην υπηρεσία και το καθήκον. Η Άντζελα είναι ταλαντούχα γυναίκα, η οποία έχει καταγράψει τις σημαντικές στιγμές της μακράς καριέρας της με τη βασίλισσα για να τη μοιραστεί μαζί μας».



Η Άντζελα Κέλι έχει μιλήσει παλαιότερα για τη σχέση της με τη βασίλισσα, αλλά με έντονο το στοιχείο της αοριστίας. «Νομίζω ότι η βασίλισσα εκτιμά τη γνώμη μου, αλλά είναι εκείνη που έχει τον έλεγχο και παίρνει πάντα την τελική απόφαση», δήλωσε στην Telegraph το 2007.

«Είμαστε δύο τυπικές γυναίκες, συζητάμε για ρούχα, μακιγιάζ, κοσμήματα και λέμε “Θα ταιριάζει αυτό το κόσμημα με αυτό το ρούχο;” και τέτοια πράγματα», σημείωνε τότε.



Στο νέο της βιβλίο, όμως, θα περιλαμβάνονται φωτογραφίες που δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα, καθώς και «γοητευτικά ανέκδοτα» για τη βασίλισσα, απαραίτητα για όσους ενδιαφέρονται για τη Βρετανίδα μονάρχη ή για τις ενδυματολογικές της επιλογές.



«Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που είμαστε οι εκδότες του όμορφου βιβλίου της Άντζελα Κέλι. Αυτό το project ήταν ένα έργο αγάπης για ολόκληρη ομάδα ανθρώπων στον Harper Collins. Η Άντζελα είναι μια αξιοθαύμαστη γυναίκα και αυτό που θεωρώ ιδιαίτερα συναρπαστικό στη συνεργασία της με τη βασίλισσα - κάτι που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας - είναι πόσα στοιχεία πρέπει να λάβει υπόψη η Άντζελα όταν σχεδιάζει για την Αυτού Μεγαλειότητα», ανέφερε στο περιοδικό Town and Country η εκτελεστική διευθύντρια του τμήματος HarperNonFiction, Κάτια Σίπστερ.



Το βιβλίο «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe» θα κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου.