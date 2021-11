Η Hailey Bieber εξομολογείται την πιο δύσκολη στιγμή στον γάμο της με τον Justin Bieber

Η Hailey Baldwin Bieber στο πρόσφατο επεισόδιο του podcast In Good Faith With Chelsea & Judah Smith, σύμφωνα με το Us Weekly μίλησε πιο ανοιχτά από ποτέ για τη σχέση της με τον Justin Bieber.

Το μοντέλο δεν δίστασε μάλιστα να αναφερθεί σε μία στιγμή τους που την έφερε σχεδόν στο χείλος του χωρισμού λίγο πριν τον γάμο. «Θυμάμαι ότι τηλεφώνησα στη μαμά μου κάμποσες φορές, μια συγκεκριμένη φορά όμως όταν ήμασταν στο Μπρούκλιν έκλαιγα και έλεγα "απλά δεν μπορώ να το κάνω"», είπε το μοντέλο. «Αλλά πιστεύω, επίσης, ότι ήμουν μέσα σε αυτό. Πήρα μια απόφαση. Ήξερα ειλικρινά ότι αγαπούσα αυτόν τον άνθρωπο για πολύ καιρό και δεν ήταν η ώρα να τον εγκαταλείψω. Δεν θα του το έκανα αυτό».

Περισσότερα στο govastileto.gr