Η Ιωάννα Τούνη επιστρέφει στην τηλεόραση

Το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Ευτυχείτε» παρουσιάστηκε ένα ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Ιωάννα Τούνη κάνει κάποια δοκιμαστικά για να επιστρέψει στην τηλεόραση.

Συγκεκριμένα, η ξανθιά καλλονή από τη Θεσσαλονίκη έκανε δοκιμαστικό τελευταίας στιγμής για το Just the 2 of us και τώρα απομένει να δούμε αν η Ιωάννα Τούνη θα τραγουδήσει τελικά στο show.

