Η Ισπανία ''υποκλίνεται'' στη Φουρέιρα

Το «Fuego» έχει γίνει διπλά πλατινένιο στην Ισπανία, ενώ έχει ξεπεράσει τα 110 εκατομμύρια streams σε YouTube και Spotify

Τη γνωρίσαμε το 2007 όταν μας συστήθηκε ως ένα από τα τρία μέλη των Mystique και 11 χρόνια αργότερα τη βλέπουμε να ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας, να εκπροσωπεί την Κύπρο στη Eurovision με το τραγούδι Fuego και να «σκαρφαλώνει» στην κορυφή των ευρωπαϊκών charts.Η Ελένη Φουρέιρα, το κορίτσι «φωτιά» όπως την ξέρουν όλοι πλέον στην Ευρώπη κατάφερε με τη σκηνική της παρουσία, το ταλέντο και τη φωνή της να καθηλώσει το κοινό και να κάνει τους Ευρωπαίους να... παραμιλούν.Η Ελένη Φουρέιρα ξεκίνησε το 2007 ως μέλος των Mystique, αλλά από τη διάλυση του συγκροτήματος το 2010 ακολουθεί σόλο καριέρα και έχει κυκλοφορήσει τέσσερις προσωπικούς δίσκους.Το 2018 εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision με το τραγούδι Fuego και κέρδισε τη 2η θέση.Τη μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει η Ελένη Φουρέιρα στην Ισπανία επιβεβαιώνει η παραμονή της για αρκετές εβδομάδες στην πρώτη θέση των charts αλλά και η επιλογή ενός από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά shows της χώρας να βάλει μία από τις διαγωνιζόμενές του να την μιμηθεί, τη στιγμή που η ίδια ήταν στο πλατό.Στις 28 Σεπτεμβρίου η Ελένη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Tu Cara Me Suena» που έκανε πρεμιέρα για έβδομη σεζόν και προβάλλεται από το κανάλι Antena3.Σύμφωνα με τις μετρήσεις τηλεθέασης, το μουσικό show «Tu Cara Me Suena» παρακολούθησαν το βράδυ της πρεμιέρας του 2,6 εκατομμύρια τηλεθεατές.Η Ελένη Φουρέιρα που είναι πολύ αγαπητή στο ισπανικό κοινό μύησε μία από τις διαγωνιζόμενες του μουσικού show, την τραγουδίστρια Mimi Doblas, στα μυστικά της εντυπωσιακής χορογραφίας του Fuego και εκείνη μιμήθηκε την εμφάνισή της στη σκηνή της Eurovision.Το «Fuego» έχει γίνει διπλά πλατινένιο στην Ισπανία, ενώ έχει ξεπεράσει τα 110 εκατομμύρια streams σε YouTube και Spotify.Η Ελένη συνεχίζει την πολύμηνη sold out περιοδεία της, που ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο, στο πλαίσιο της οποίας έχει πραγματοποιήσει δεκάδες εμφανίσεις σε περισσότερους από 35 σταθμούς στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία.Στις 2 Νοεμβρίου, η Ελένη Φουρέιρα θα εμφανιστεί στο μεγαλύτερο μουσικό event της Ισπανίας, τα μουσικά βραβεία στη Μαδρίτη.Η «εκρηκτική» τραγουδίστρια ενώνει εκ νέου τις δυνάμεις της με την ομάδα των δημιουργών του «Fuego» και παρουσιάζουν από κοινού ένα χορευτικό reggaeton hit, με αγγλικό και ισπανικό στίχο.Το νέο της τραγούδι λέγεται «Tómame» και συνοδεύεται από ένα super music video, που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Δημολίτσας.Το «Tómame»κυκλοφορεί από την Panik Records σε Ελλάδα και Κύπρο και παγκοσμίως σε συνεργασία με την Sony Music.Στο βιντεοκλίπ του νέου της τραγουδιού η Ελένη ποζάρει ολόγυμνη, ενώ η γενικότερη παρουσία της στο video είναι άκρως αισθησιακή.Από την πρώτη κιόλας στιγμή της κυκλοφορίας του στα ψηφιακά καταστήματα, το «Tómame» έδειξε ότι είναι το next big hit: εκτός του ότι ανέβηκε αμέσως στο no1 στο ελληνικό iTunes, έγινε ένα από τα highest new entries στο παγκόσμιο iTunes chart και μπήκε στο New Music Friday σε Ισπανία, Σουηδία και Φινλανδία, την πιο σημαντική λίστα του Spotify για νέες κυκλοφορίες!Δείτε το βιντεοκλίπ: