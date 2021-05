Η Jennifer Lopez ανέβασε τη μητέρα της επί σκηνής και τραγούδησε μαζί της

Το βράδυ του Σαββάτου η Jennifer Lopez έβαλε φωτιά στη σκηνή του SoFi Stadium για το Global Citizen's VAX Live: The Concert to Reunite the World.

Η 51χρονη Λατίνα ανέβηκε εμφανίσθηκε δύο φορές στη σκηνές, αφήνοντας το κοινό της άφωνο. Τη μία μάλιστα, από αυτές όμως δεν ήταν μόνη της στο stage, αλλά με τη μητέρα της, Guadalupe.

Περισσότερα στο govastileto.gr