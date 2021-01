Οι Kardashians δώρισαν στο συνεργείο του «Keeping Up with the Kardashians» Rolex αξίας 300.000 δολ.

Το τέλος του ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» ύστερα από 14 χρόνια ανακοίνωσε μέσω Instagram πριν από λίγους μήνες η Kim Kardashian, ξαφνιάζοντας τους εκατομμύρια θαυμαστές του show σε όλον τον πλανήτη!

Όπως εξήγησε η επόμενη και 20η σεζόν που θα μεταδοθεί στις αρχές του 2021 θα είναι η τελευταία του ριάλιτι που ξεκίνησε το 2007.

Μάλιστα οι Kardashians με το πέρας των γυρισμάτων του τελευταίου επεισοδίου του ριάλιτι, αποφάσισαν να δωρίσουν στους (περίπου) 30 συνεργάτες τους ως ένδειξη ευγνωμοσύνης ρολόγια Rolex, όπως τουλάχιστον μεταδίδει το TMZ.

Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr