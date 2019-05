Η Kate Mara έγινε μανούλα για πρώτη φορά!

Η Kate Mara πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς πριν από λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της με τον Jamie Bell.



Το ζευγάρι αποφάσισε να ανακοινώσει το ευτυχές γεγονός μέσα από τα social media και συγκεκριμένα το Instagram.

H ηθοποιός ανήρτησε τα ποδαράκια του μωρού της και συνόδευσε τη φωτογραφία γράφοντας: «We had a baby a couple weeks ago... Here are her feet!»



Πηγή: govastileto.gr