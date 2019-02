Η Κατερίνα Ντούσκα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 64η Eurovision

Η Κατερίνα Ντούσκα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής της ΕΡΤ, στη φετινή 64η διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, η οποία θα διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ από τις 14 έως και τις 19 Μαΐου 2019.

Η Ομάδα Εργασίας της ΕΡΤ λαμβάνοντας υπ' όψιν την ιστορία της Eurovision και της συμμετοχής της ΕΡΤ σ' αυτήν, όπως και τον διεθνή χαρακτήρα του μουσικού αυτού τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού διαγωνισμού υψηλών προδιαγραφών και ανταγωνισμού, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της Κατερίνας Ντούσκα.

Η Ομάδα Εργασίας θεωρεί ότι η Κατερίνα Ντούσκα είναι ερμηνεύτρια με ιδιαίτερο ηχόχρωμα, το οποίο αναδεικνύεται από τις συνθέσεις και τους στίχους που η ίδια υπογράφει.

Εκπροσωπεί επίσης, ένα σύγχρονο μουσικό ρεύμα που δεν αναπαράγει βιομηχανικά στερεότυπα. Αντίθετα, αφομοιώνει με προσωπικό τρόπο τις επιδράσεις των διαφορετικών κοινωνιών στις οποίες μεγάλωσε και διακρίνεται.

Τις βραδιές των δύο ημιτελικών και του τελικού της Eurovision 2019, θα περιγράψουν για την ΕΡΤ η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Βιογραφικό

Η Ελληνοκαναδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Κατερίνα Ντούσκα, ζει μόνιμα στην Αθήνα.

Το album της "Embodiment" κυκλοφόρησε το 2016 από τη Minos EMI / Universal, και το 2018 το single της 'Fire Away' επιλέχθηκε για να ντύσει μουσικά επιτυχημένη καμπάνια.

Το μουσικό ύφος της περιλαμβάνει σκοτεινούς ήχους που θυμίζουν τα πρότυπά της όπως η Lykke Li, η Banks και η Jessie Ware και ο αξιοσημείωτος τρόπος που ερμηνεύει τα τραγούδια της έχει κατά καιρούς παρομοιαστεί με αυτόν της Amy Winehouse.

Η Kατερίνα Ντούσκα έγινε γνωστή με το hit της "One in a Million" και τη διασκευή της στο "Do I Wanna Know" των Arctic Monkeys η οποία έχει ξεπεράσει τις 2.000.000 προβολές στο YouTube.

Έχει συνεργαστεί με πολλούς διεθνείς καλλιτέχνες όπως η LP, ο Albin Lee Meldau, ο Tom Baxter, η Yasmine Hamdan, o Oddisee, οι Kadebostany, ενώ έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε μεγάλες σκηνές και φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη όπως στα The 02 Academy London, Rockwave Festival, Stavros Niarchos Cultural Center Foundation, Megaron Concert Hall και στο διεθνές φεστιβάλ "Give a home" του Sofarsound's /Amnesty International, όπου ήταν μια εκ των 300 καλλιτεχνών που συμμετείχαν με σκοπό την υποστήριξη των προσφύγων ανά τον κόσμο.

Ανήκει στο δυναμικό της Minos EMI / Universal Music Group.

