Η Khloe Kardashian αποκάλυψε πως πριν λίγο καιρό είχε νοσήσει από κορωνοϊό.

Αυτό επιβεβαιώνεται στο τρέιλερ του νέου επεισοδίου του «Keeping Up With the Kardashians». Το βίντεο ξεκινά με τις Kim Kardashian και Kris Jenner να εκφράζουν την ανησυχία τους για τον ιό.

