Η Kim Kardashian δημοσίευσε μια φωτογραφία της από τότε που ήταν 18 ετών

Η Κim Kardashian ένιωσε μια νοσταλγία για τα παλιά και ανέβασε στο Instagram της μια φωτογραφία από το 1998, όταν δηλαδή ήταν μόλις 18 ετών και δεν είχε επέμβει αισθητικά στο πρόσωπό της, ούτε στο σώμα της.

Όπως η ίδια έγραψε στη λεζάντα: «The simple life…I was 18 here. Khloe and I would drive to Arizona to visit Allison & Kourt #UOfA ” δηλαδή ‘ζούσα την απλή ζωή, ήμουν 18 ετών εδώ και θα πήγαινα οδικώς μαζί με την Khloe στην Arizona για να επισκεφθούμε την Allison & Kourt».

Στη throwback στιγμή της η Kim ήταν πιο φυσική, φρέσκια και ομολογούμε ότι μας άρεσε περισσότερο με την απλότητα και το καθαρό της δέρμα.

Πηγή: govastileto.gr