Η Kim Kardashian βρέθηκε θετική σε αντισώματα Λύκου κι έβαλε τα κλάματα!

Μια αποκάλυψη για την υγεία της έκανε στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του «Keeping Up with the Kardashians» η Kim Kardashian. Η διάσημη τηλεπερσόνα έκανε εξέταση για το αυτοάνοσο νόσημα Λύκος και βρέθηκε θετική στα αντισώματα της ασθένειας.

Η 38χρονη Kim είχε μερικά συμπτώματα που την ανησύχησαν. Συγκεκριμένα όπως είπε: «Ένιωθα πολύ κουρασμένη, είχα ζαλάδες και τα χέρια μου πρηζόντουσαν».

Η Κim, λαμβάνοντας υπόψιν τα συμπτώματά της, υπέθεσε ότι ίσως έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα, αλλά αποφάσισε να ζητήσει και τη γνώμη ενός επαγγελματία.

