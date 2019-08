Η κίνηση του πρίγκιπα William που φουντώνει τις φήμες για κόντρα με τον Harry και τη Meghan

Μία κίνηση που έκανε ο πρίγκιπας William ήταν αρκετή για να δημιουργηθεί πάλι σούσουρο ότι οι σχέσεις με τον αδελφό του και τη Meghan Markle δεν είναι και οι καλύτερες. Τι έχει συμβεί;

Πριν από λίγο και μέσα από επίσημα έγγραφα που δημοσίευσε η Daily Mail έγινε γνωστό ότι το φιλανθρωπικό ίδρυμα που συνέστησαν πριν από αρκετούς μήνες ο πρίγκιπας William με την Kate Middleton και ο πρίγκιπας Harry με τη Meghan Markle, απλώς δεν περιλαμβάνει πλέον στα σχέδια του τους δύο τελευταίους.

Το ίδρυμα είχε γίνει γνωστό ως «Royal Foundation of Duke and Duchess of Cambridge & Sussex», αλλά ο πρίγκιπας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ μόλις γνωστοποίησαν την απόφασή τους να κινούνται αυτόνομα και μεμονωμένα σε ό,τι αφορά τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

