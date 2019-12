Η κομψή εμφάνιση της Μαρέβα Μητσοτάκη στη συνάντηση με τον Βασιλιά Felipe και τη Βασίλισσα Letizia

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το πρωί της Δευτέρας βρίσκεται στην Ισπανία, καθώς συναντήθηκε με τον Βασιλιά Felipe και τη Βασίλισσα Letizia.

Τον πρωθυπουργό συνόδευσε η σύζυγός του, Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με το άψογο total black outfit της.

Το πρωθυπουργικό ζευγάρι βρέθηκε στη Μαδρίτη, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος και απεύθυνε ομιλία στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή.

Εκεί συναντήθηκε με τον Ισπανό ομολόγο του Pedro Sánchez, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας παρευρέθηκε στη δεξίωση που παραθέτει ο Βασιλιάς της Ισπανίας Felipe .

«Ευχαριστούμε θερμά τον Βασιλιά Felipe και τη Βασίλισσα Letizia της Ισπανίας για τη θερμή υποδοχή! Thank you for your warm welcome!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram και ανέβασε δυο φωτογραφίες από τη συνάντησή τους.

Πηγή: govastileto.gr