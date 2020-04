Η Lady Gaga μαζί με τον ΠΟΥ διοργανώνουν συναυλία πολλών αστέρων για καλό σκοπό!

Τον τίτλο «One World: Together At Home» («Ο Κόσμος είναι ένας: Μαζί από το σπίτι»), θα φέρει μια all star συναυλία που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου. Στόχος είναι η συγκέντρωση χρημάτων από χορηγούς για τις ανάγκες της οικουμενικής προσπάθειας ενάντια στην πανδημία. Το σχεδιασμό και το συντονισμό αυτής της υπερπαραγωγής έχει αναλάβει η Lady Gaga.

