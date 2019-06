Η Λίζα από τους «Λατρεμένους μου Γείτονες» κάνει καριέρα ως plus size μοντέλο

Πριν από 12 χρόνια προβλήθηκε η πολυαγαπημένη σειρά Λατρεμένοι μου Γείτονες στο Mega, η οποία έκανε τεράστια επιτυχία.

Όλοι θυμόμαστε την Λίζα, την μεγάλη κόρη της ευκατάστατης οικογένειας που ερωτεύτηκε τον μεγάλο γιο της οικογένειας από τη Νίκαια. Ένα κλασικό και πετυχημένο love story. Τη Λίζα στη σειρά αυτή υποδύθηκε η Σμαράγδα Καλημούκου την οποία είχαμε γνωρίσει από το «So you think you can dance».

