Η Μαντόνα γιορτάζει τα 60α γενέθλιά της με έρανο για τα παιδιά στο Μαλάουι

Η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, θα γιορτάζει τα 60α γενέθλιά της με εκστρατεία συγκέντρωσης οικονομικής βοήθειας για ορφανά παιδιά στο Μαλάουι.



Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, μουσικός, ηθοποιός και επιχειρηματίας, με αφορμή τα γενέθλιά της, στις 16 Αυγούστου συνεργάστηκε με το Facebook για τον έρανο, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου.



Η σελίδα με την πρωτοβουλία της σταρ στο Facebook φέρει τον τίτλο «Raise Malawi in Honor of Madonna's Birthday!».



Η Μαντόνα, η οποία υιοθέτησε τέσσερα παιδιά από την αφρικανική χώρα, δήλωσε στο Associated Press: «Ακλόνητη δέσμευσή μου είναι να προσφέρω στα ευάλωτα παιδιά ένα στοργικό σπίτι. Για τα γενέθλιά μου, δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα καλύτερο δώρο από τη σύνδεση της παγκόσμιας οικογένειάς μου με αυτήν την όμορφη χώρα και τα παιδιά που χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μας. Κάθε δολάριο που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί απευθείας στα γεύματα, τα σχολεία, τις στολές και την υγειονομική περίθαλψη. Θέλω να ενώσω τις δυνάμεις μου με τους φίλους, τους θαυμαστές και τους υποστηρικτές μου για να αλλάξω τη ζωή των παιδιών του Μαλάουι και να τους ενημερώσω ότι έχουν φροντίδα, προστασία και αγάπη».



Οι δωρεές θα διατεθούν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Raising Malawi που ίδρυσε η Μαντόνα το 2006.



Η τραγουδίστρια ίδρυσε επίσης το Mercy James Ινστιτούτο Παιδιατρικής Χειρουργικής και Εντατικής Φροντίδας (MJIPSIC) στο Μπλαντάιρ του Μαλάουι. Πρόσφατα βρέθηκε στη χώρα με τα έξι παιδιά της με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος που φέρει το όνομα ενός από τα παιδιά που υιοθέτησε.



Εκτός από τη Μέρσι, την οποία υιοθέτησε το 2009, τα παιδιά της Μαντόνα είναι η Λούρδη, 21 ετών, ο Ρόκο 17 ετών, ο Ντέιβιντ 12 ετών, τον οποίο υιοθέτησε από ορφανοτροφείο του Μαλάουι το 2008 και οι δίδυμες πεντάχρονες Έσθερ και Στέλα, η υιοθεσία των οποίων οριστικοποιήθηκε το 2017.