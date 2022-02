Οι Police θα επανεκδώσουν το άλμπουμ τους Greatest Hits σε βινύλιο

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα The Police θα επανεκδώσει το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σε βινύλιο στις 15 Απριλίου με αφορμή την 30ή επέτειο από την κυκλοφορία της συλλογής.

Η επιμέλεια της νέας έκδοσης του άλμπουμ έγινε στο Abbey Road και επανακυκλοφορεί σε μισή ταχύτητα για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Το άλμπουμ «The Police - Greatest Hits» κυκλοφόρησε αρχικά το 1992 σε περιορισμένα αντίτυπα σε βινύλιο. Η συγκεκριμένη έκδοση, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις επιτυχίες «Roxanne», «Message in a Bottle», «Walking on the Moon», «Don't Stand So Close to Me», «Every Little Thing She Does is Magic», «Every Breath You Take» κυκλοφόρησε σε περιορισμένα αντίτυπα σε βινύλιο.

Μέλη των Police είναι ο Sing, o Άντι Σάμερς και ο Στιούαρτ Κόουπλαντ.

Το συγκρότημα με πωλήσεις που φθάνουν πάνω από 75 εκατομμύρια αντίτυπα παγκόσμια έχει κερδίσει δύο BRIT Awards, έξι Grammys και ένα MTV Video Music Award.

Ο Sting κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ με τίτλο The Bridge τον περασμένο Νοέμβριο.