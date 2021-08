Χαράς ευαγγέλια για τους fans του «Sex and the City» καθώς οι πρώτες φωτογραφίες του Mr. Big με την Carrie στα γυρίσματα της σειράς «And Just Like That» είναι γεγονός.

Στις νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς του HBO Max, η Carrie φορά ένα μαύρο μπλουζάκι και μια μακριά polka dot φούστα ενώ ο Mr.Big φοράει ένα κλασικό κοστούμι....

Περισσότερα στο govastileto.gr