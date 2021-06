Μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε η διασκευή του «What is Love» του Haddaway, o Takinio Soul - παραμένοντας πιστός στο deep ύφος του - διασκευάζει τη θρυλική επιτυχία των Kiss - «I Was Made for Lovin’ You».

