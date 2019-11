Η Ζενεβιέβ Μαζάρι μας δείχνει πώς ήταν σε νεαρή ηλικία

Την Ζενεβιέβ Μαζάρι την γνωρίσαμε μέσα από την παρουσία της στο GNTM, έχει καταφέρει με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της να αποκτήσει το δικό της φανατικό κοινό.

Η ίδια είναι λάτρις του Instagram και συχνά δημοσιεύει φωτογραφίες με την ίδια να ποζάρει σε αντίστοιχες πόζες με αυτές που κλήθηκαν να ποζάρουν οι διαγωνιζόμενες. Ενώ άλλες φορές δημοσιεύει φωτογραφίες από την καθημερινότητά της ενώ υπάρχουν και οι φορές που αποφασίζει να δημοσιεύσει φωτογραφίες από το παρελθόν.

Αυτό έκανε και την Πέμπτη όταν αποφάσισε να δημοσιεύσει μία φωτογραφία από την εποχή που είχε πολύ μακριά μαλλιά. Με το χιούμορ που την χαρακτηρίζει στην ανάρτησή της γράφει: «#tb όταν είχα και εγώ κουρτίνα τα μαλλιά μου #genovefa #rapounzel but always black as #not #so #long #ago».

Πηγή: govastileto.gr