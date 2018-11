Ιωάννα Σιαμπάνη - Τζίμης Σταθοκωστόπουλος: Βραδινή έξοδος για το ερωτευμένο ζευγάρι

Ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr απαθανάτισε το ζευγάρι στο νυχτερινό κέντρο, YTOΝ όπου διασκέδασαν με τα τραγούδια του Νίκου Βέρτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.





Είναι full in love και η σχέση τους μετράει δύο χρόνια.Ο λόγος για τον Τζίμη Σταθοκωστόπουλο και την Ιωάννα Σιαμπάνη, οι οποίοι ζουν τον έρωτά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και είναι αχώριστοι.Την Ιωάννα Σιαμπάνη την γνωρίσαμε μέσα από την συμμετοχή της στο My Style Rokcs 1, όπου αποχώρησε πολύ σύντομα και έτσι αποφάσισε να συμμετέχει και στο My Style Rocs 2.