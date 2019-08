Ιωσήφ Μαρινάκης - Χρύσα Καλπάκη: Η τρυφερή φωτογραφία από το ταξίδι του μέλιτος στο Μπαλί

Ο Ιωσήφ Μαρινάκης και η Χρύσα Καλπάκη είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz! Το ερωτευμένο ζευγάρι που το φετινό καλοκαίρι συμπλήρωσε τρία χρόνια θρησκευτικού γάμου είναι full in love.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν αρχικά με πολιτικό γάμο το 2014 στο Μανχάταν, εκπλήσσοντάς μας και ενώνοντας έτσι επίσημα τις ζωές τους.

Πριν λίγο, η Χρύσα Καλπάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από το ταξίδι του μέλιτός τους στο Μπαλί τον Αύγουστο του 2016. Το ζευγάρι φοράει μια παραδοσιακή ασορτί ενδυμασία και πραγματικά λάμπει από ευτυχία! «Happy anniversary my love.. Happiness, joy @iosifmarinakis Just married in Bali. 3years ago..», έγραψε η Χρύσα Καλπάκη στη λεζάντα της φωτογραφίας με τον γνωστό ηθοποιό να σχολιάζει: «Next year σου έχω άλλο».

Πηγή: govastileto.gr