Just the 2οf us: Αυτοί είναι οι τέσσερις κριτές του show!

To Just the 2of us επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από τη συχνότητα του Open Beyond.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε ακούσει πολλά ονόματα για τις θέσεις των κριτών, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί κάτι.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Ευτυχείτε», πριν δύο μέρες η Δέσποινα Βανδή υπέγραψε και θα είναι η πρώτη που θα βρίσκεται στη θέση του κριτή, ενώ το άλλο όνομα που θα δούμε στο «Just the 2of us» είναι ο Σταμάτης Φασουλής, ο οποίος θα είναι και ο μόνος άνδρας της επιτροπής.

