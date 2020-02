Kardashians: Η μπουνιά της Kim στην Kourtney που έγινε viral!

Η Kim Kardashian και η αδελφή της Kourtney έχουν έρθει πολλές φορές σε ρήξη στα 18 χρόνια που προβάλλεται το γνωστό reality «Keeping Up With The Kardashians»

Τον τελευταίο καιρό όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει.

Μάλιστα η Kourtney δήλωσε ότι ήθελε να σταματήσει να συμμετέχει στο reality αφού δεν μπορούσε να ζει την ζωή της τόσο δημόσια πλέον.

Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr