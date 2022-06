Κάτια Ζυγούλη: Απόλαυσε τον Σάκη Ρουβά στο Ηρώδειο μαζί με την κόρη τους Αναστασία

Το βράδυ της Δευτέρας, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, κάποιοι από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές της διεθνούς αλλά και της ελληνικής σκηνής ένωσαν τις φωνές τους, με σκοπό την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ο Alice Cooper, η Bonnie Tyler, η Rita Wilson, o Σάκης Ρουβάς, αλλά και οι The Rasmus, Lena Hall, Γιώργος Λεμπέσης, Kip Winger, Chris Willis, Tabitha Fair, Justin Benlolo και Andreas Carlsson ερμήνευσαν γνωστές επιτυχίες του δημιουργού, όπως τα κομμάτια «I Hate Myself for Loving You», «Υou Give Love a Bad Name» και «Poison» και έκλεψαν τις εντυπώσεις.

