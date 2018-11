Kim Kardashian: «To σαγόνι μου έτρεμε. Είχα πάρει ecstasy όταν έκανα το sex tape»

H Kim Kardashian έκανε κάποιες αποκαλύψεις πριν από λίγες ημέρες σε ένα από τα επεισόδια του Keeping Up with the Kardashians.Η μητέρα τριών παιδιών και σύζυγος του Kanye West μιλούσε στον πρώην της αδερφής της Kourtney, Scott Disick και στην μικρή της αδερφή Kendall Jenner για τα παλιά άγρια χρόνια της.Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr...