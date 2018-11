Κωνσταντίνος Βασάλος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με τα αγαπημένα του πρόσωπα

Τα γενέθλια του είχε την Τετάρτη ο Κωνσταντίνος Βασάλος και το γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι στο after party του οίκου Kathy Heyndels στο The Upper House.Συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος Βασάλος μετά το τέλος του fashion show του οίκου Kathy Heyndels, διασκέδασε στο The Upper House παρέα με τους: Ηλίας Γκότσης, Σόφη Πασχάλη, Κώστας Τσουρός, Κώστας Κοκκινάκης, Φωτεινή Πετρογιάννη και πολλοί άλλοι.