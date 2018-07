«Mamma Mia 2: Here We Go Again» : Οι αστέρες του Hollywood στην πρεμιέρα του musical στο Λονδίνο!

Δέκα χρόνια μετά, ο σκηνοθέτης Ol Parker έφερε τη συνέχεια των περιπετειών της Σόφι και της μητέρας της Ντόνα με εναλλαγές ρόλων, του παρόντος και του παρελθόντος και πολλή μουσική.







Πρεμιέρα έκανε τη Δευτέρα το πολυαναμενόμενο «Mamma Mia! Here We Go Again», στο Λονδίνο, συγκεντρώνοντας τους λαμπερούς πρωταγωνιστές του στο Χάμερσμιθ Απόλο. Δέκα χρόνια πριν, το «Mamma Mia!», που προβλήθηκε στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2008, , είχε παγκόσμια επιτυχία και γοήτευσε μια γενιά θαυμαστών συνοδευόμενο από τη μουσική των ABBA.