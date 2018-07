«Mamma Mia 2: Here We Go Again» : Όλα όσα θα δούμε στο sequel του θρυλικού musical

Η Meryl Streep υποδύεται εκ νέου την Ντόνα και τον ρόλο της Σόφι υποδύεται εκ νέου η Amanda Seyfried. Η Σόφι που μάλλον της πέφτει δύσκολη η εγκυμοσύνη, βρίσκει ανακούφιση στις φίλες της Ντόνα, οι οποίες τη συμβουλεύουν να παραδειγματιστεί από τη μαμά της και τη διαδρομή που ακολούθησε στη ζωή της.





Η ομάδα του «Mamma Mia» παρουσιάζει το «Mamma Mia 2: Here We Go Again»: Η ταινία μεγάλου μήκους της Universal Pictures, συνέχεια της ταινίας του 2008, παρουσιάζει τα νεανικά χρόνια της Ντόνα, καθώς η κόρη της Σόφι διαπιστώνει ότι είναι έγκυος.