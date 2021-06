Maneskin: Νέες κατηγορίες για τους Ιταλούς νικητές της φετινής Eurovision

Οι Maneskin με το τραγούδι «Zitti e buoni» ήταν οι μεγάλοι νικητές της φετινής Eurovision,.

Ωστόσο από την στιγμή που ο μουσικός θεσμός της Eurovision ολοκληρώθηκε, o Damiano David και οι συνεργάτες του βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι με διάφορες κατηγορίες.

Αρχικά το Ιταλικό συγκρότημα βρέθηκε να απολογείται για το αν έκανε ή όχι τελικά χρήση ναρκωτικών μέσα στο ahoy arena. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων βγήκαν αρνητικά και έτσι οι Maneskin δικαιώθηκαν.

Αυτή τη φορά, τα μέλη του συγκροτήματος κατηγορούνται πως η μελωδία του «Zitti e buoni», είναι κλεμμένη από το τραγούδι «You Want It, You’ve Got It» των Vendettas.

