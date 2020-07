Η Μαρία Μπακοδήμου μετά την ολοκλήρωση του Just the 2 of us ξεκίνησε τις εξορμήσεις στη θάλασσα.

Η παρουσιάστρια είναι αρκετά ενεργή στα social media και μοιράζεται πολλές στιγμές της καθημερινότητάς της, με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Περισσότερα στο govastileto.gr