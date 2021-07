Meghan Markle - πρίγκιπας Harry: Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που έφυγαν από το Παλάτι;

Μπορεί η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry να απέδωσαν τη φυγή τους από το Παλάτι στην έντονη πίεση από τα βρετανικά μέσα, ωστόσο ένα νέο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και τον πραγματικό λόγο που τους οδήγησε στην απόφαση αυτή.

Σύμφωνα με το νέο ντοκιμαντέρ του ITV , «Harry and William: What Went Wrong?», η αιτία βρίσκεται στην έλλειψη ισότητας που υπήρχε στη μεταχείριση του ζευγαριού από το Παλάτι συγκριτικά με τους Cambridges.

Όπως εξηγεί η Camilla Tominey, πρώην ανταποκρίτρια σε θέματα που αφορούν τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, ο Harry και η Meghan Markle επιθυμούσαν να αποκτήσουν τον δικό τους «οίκο» όπως έχουν ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton, κάτι που δεν έλαβε το πράσινο φως από τη Βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Κάρολο.

