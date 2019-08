Meghan Markle: Με ποίημα απαντά σε όσους λένε για τα κιλά της εγκυμοσύνης της

Δύο μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού και η Meghan Markle δέχεται κριτική γιατί ακόμα δεν έχει χάσει τα κιλά από την εγκυμοσύνη της.

Η Δούκισσα του Sussex μίλησε στη βρετανική Vogue για τα κιλά της και απάντησε σε όσους την κατηγορούν με ένα ποίημα: «Hello. I am the beach. I am created by the waves and currents. I am made of eroded rocks. I exist next to the sea.“Just be, just beach”. (Γεια. Είμαι η παραλία. Δημιουργήθηκα από κύματα και ρεύματα. Είμαι φτιαγμένη από διαβρωμένες πέτρες. Υπάρχω δίπλα στη θάλασσα)».

