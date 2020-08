Meghan Markle-Πρίγκιπας Harry: Γιατί απέλυσαν τελικά απέλυσαν τη νταντά του Archie;

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη βιογραφία των Harry και Meghan, «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες.

Στο βιβλίο των Omid Scobie και Carolyn Durand «Finding Freedom» αναφέρεται μεταξύ άλλων και ο λόγος που το ζευγάρι απέλυσε τη νταντά του Archie ύστερα από δύο μέρες.

Περισσότερα στο govastileto.gr