Μελέτη σε Σκουλό: «Και η Ηλιάνα έχει φτιάξει τη μύτη της. Ούτως η άλλως φαίνεται»

Στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη, «Μετά τα Μεσάνυχτα», βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τετάρτης ο Δημήτρης Σκουλός, ο οποίος με αφορμή ερώτηση της παρουσιάστριας για τις πλαστικές και τον λόγο που έκοψαν στις οντισιόν του ριάλιτι μόδας την Ιωάννα Μπέλλα, έδωσε τη δική του απάντηση.Όταν μάλιστα η Ελεονώρα Μελέτη του είπε πως και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει φτιάξει τη μύτη της, ο Δημήτρης Σκουλός, απάντησε πως δεν έχει καταλάβει κάτι τέτοιο.«Παλιά ήταν στην τηλεόραση, πάρε ξανθό μαλλί, πάρε στήθος, πάρε λίγο ποπό και βγες. Το δουλειά έχει αυτό με τη μόδα; Δεν είναι next top τηλεπερσόνα, next top παρουσιάστρια, next top model λέγεται. Μπορεί να έχεις κάνει μια πλαστική επέμβαση τόσο μικρή που να μην την καταλαβαίνω εγώ. Μπορεί να έχεις φτιάξει λίγο τη μυτούλα σου.