Melissa Etheridge: «Ο Brad Pitt και η Jennifer Aniston θα παραμείνουν για πάντα φίλοι»

Ο Brad Pitt και η Jennifer Aniston έχουν μία ιδιαίτερη σχέση, σύμφωνα με τη στενή τους φίλη, Melissa Etheridge.

Όπως μεταδίδει το E! News, η μουσικός ήταν προσκεκλημένη χθες στο Watch What Happens Live του Andy Cohen και ρωτήθηκε για την υστερία που προκλήθηκε στα social media από το on camera reunion τους στα φετινά SAG Awards.

«Ω θεέ! Ήλπιζα ότι θα ήμουν στην εκπομπή σου χωρίς να αναφέρω εκείνη της οποίας το όνομα δε πω. Ω ξέρεις τι; Λάτρεψα τον Brad και τη Jen μαζί, ήταν υπέροχοι. Πιστεύω πως θα παραμείνουν για πάντα φίλοι γιατί είναι δύο πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι που μπορούν να ξεπεράσουν το οτιδήποτε. Απλά ελπίζω να διαρκέσει η φιλία τους», δήλωσε εν τέλει.

