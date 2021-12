Μια αξέχαστη βραδιά στο “1055” για τα 50 χρόνια Mont Parnes!

Το Regency Casino Mont Parnes γιορτάζει τα 50 χρόνια Mont Parnes και την Τρίτη 21/12 το βράδυ υποδέχθηκε πελάτες, συνεργάτες και δημοσιογράφους, στο εστιατόριο 1055, σε μια βραδιά γεμάτη απολαύσεις αλλά και διασκέδαση με τον Τάκη Ζαχαράτο!

Με ένα επετειακό μενού εμπνευσμένο από τα πιάτα της κλασικής Αθηναϊκής γαστρονομίας των δεκαετιών 70s και 80s και με μία μουσική παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου γεμάτη αναφορές στον ελληνικό κινηματογράφο, η βραδιά ήταν πραγματικά μοναδική! Ο ελληνικός κινηματογράφος πρωταγωνιστεί, με ένα επετειακό αφιέρωμα, και στους ειδικά διακοσμημένους χώρους του καζίνο καθώς πολλές είναι οι ταινίες που γυρίστηκαν εκεί! Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με συναρπαστικά παιχνίδια και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες τόσο στους χώρους του 1055 αλλά και στο παλιό βαγόνι τελεφερίκ και φυσικά να αποθανατίσουν τη μοναδική θέα της φωτισμένης Αθήνας από τα 1055μ. υψόμετρο!

Once in Mont Parnes, always a Mont Parnessian!